Quinta-feira, 7 de maio de 2020, atualizada às 10h14

Carro capota no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com Itamar Franco

Da redação



Um carro, modelo Fiat Palio, capotou na manhã desta quinta-feira, 7 de maio, no cruzamento das Avenidas Presidente Itamar Franco com a Getúlio Vargas. Conforme o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, quando a viatura chegou ao local o condutor já estava fora do carro e se recusou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Os bombeiros realizaram os procedimentos de segurança e a Polícia Militar isolou a via até a retirada do carro. O motorista não sofreu ferimentos.







