Quinta-feira, 7 de maio de 2020, atualizada às 18h12

Settra altera horários de linhas de ônibus a partir de segunda-feira



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), após levantamentos de dados da bilhetagem eletrônica e pesquisas nas ruas, feitas pelos agentes de Transporte e Trânsito, alterou algumas linhas de ônibus do sistema, reforçando os horários de pico de 5h às 7h30 e 17h às 19h30. Essas mudanças serão efetivadas a partir de segunda-feira, 11 de maio.



Linhas de ônibus que receberão reforço: 106, 129, 137, 103, 725, 736, 441, 520, 100, 104, 118, 130, 132, 133, 135, 136, 519, 712, 714, 722, 726, 729, 731, 733, 740, 741, 745, 748 e 757. A 640 – Rodoviária foi retirada por falta de demanda. As 117 e 124 retornarão o atendimento.



A Settra informa que segue monitorando o transporte coletivo urbano, auxiliando no melhor atendimento à população. "Outras mudanças poderão ocorrer a qualquer momento. Além desta atuação, a pasta trabalha também no serviço de conscientização da população, principalmente na questão do uso de máscara dentro dos ônibus, se tornou obrigatória no combate à covid-19".

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.