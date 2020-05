Segunda-feira, 11 de maio de 2020, atualizada às XXhXX

Bandidos roubam R$ 400 de motorista de aplicativo no Progresso



Da redação



Um motorista de aplicativo, de 53 anos, foi assaltado na manhã do último sábado, 9 de maio, na Rua Carlos Rocha, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora. Segundo o boletim de ocorrências, dois passageiros, de aproximadamente 30 anos, entraram no veículo e solicitaram uma corrida até Vidal Ideal e, posteriormente ao Progresso. Chegando ao destino final, o indivíduo que estava no banco de trás aplicou um golpe "mata leão", levando os R$ 400 do trabalhador.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.