Segunda-feira, 11 de maio de 2020, atualizada às 11h

Homem é encontrado morto dentro de casa no São Dimas



Da redação



Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto dentro de casa na tarde desse sábado, 9 de maio, na Rua Coronel Vidal, no Bairro São Dimas, em Juiz de Fora. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), uma testemunha, de 50 anos, relatou que foi até a casa da vítima para realizar alguns reparos elétricos. Quando chegou no imóvel, a vítima não atendeu, mas ao se aproximar da porta percebeu que ela estava encostada. Ao entrar, encontrou o homem já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também compareceu ao local e constatou que o homem apresentava sinais de violência e mordaça no pescoço.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.