Terça-feira, 12 de maio de 2020, atualizada às 17h41

Nova frente fria deve trazer chuvas para Juiz de Fora a partir de quinta-feira



Da redação



A previsão para esta quarta-feira, 13 de maio, é de céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer em Juiz de Fora. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas continuam favoráveis a estabilidade no tempo em Minas Gerais, devido a atuação da massa de ar continental seca que atua sobre a região Sudeste do país.



Assim, a quarta, 12, será com predomínio de sol e poucas nuvens na maioria das regiões mineiras, que causa grande amplitude térmica e sensação de frio intenso, no período da noite e madrugada. Entretanto, os ventos oriundos do oceano Atlântico Sul mantêm a nebulosidade bastante variável na faixa leste do Estado, formando densos nevoeiros pela manhã.



As temperaturas variam entre 13°C e 26°C.



O meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distro do Inmet, informa ainda que há possibilidade de chuvas na cidade a partir de quinta-feira, 14, devido a chegada de uma nova frente fria.

