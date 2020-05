Terça-feira, 12 de maio de 2020, atualizada às 11h20



Partida de futebol termina com tiroteio no Grajaú



Da redação



Um homem, de 29 anos, sofreu tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira, 11 de maio, na Rua Belizário de Castro, no Bairro Grajaú, em Juiz de Fora. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM) ele e o autor, de 18 anos, jogavam bola na praça do bairro e tiveram um desentendimento devido a uma disputa de bola. Por conta disso, o autor deixou o local sob ameaças e retornou com uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima, acertando o homem na nuca. O suspeito foi identificado como morador do Nossa Senhora Aparecida e fugiu em um veículo preto. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro.

