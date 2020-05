Quarta-feira, 13 de maio de 2020, atualizada às 15h50

UFJF pede doação de garrafas pet para estocar e distribuir sabão líquido gratuito



Da redação



O projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que fabrica e distribuí sabão e sabonete líquido gratuito, pede doação de garrafas pet para dar continuidade à fabricação e estocagem. Essa é uma iniciativas desenvolvidas pela instituição para o combate ao novo coronavírus na cidade. A produção é feita por meio de óleo vegetal e distribuída em garrafas pet, com ritmo de 300 a 500 litros semanais.



Produzido pelo Departamento de Química da UFJF, os produtos são distribuídos gratuitamente para pessoas em condição de vulnerabilidade. É necessário que as garrafas pet doadas estejam em condições de uso e acompanhadas de tampas.



Os interessados em doá-las para o projeto podem deixá-las em dois postos de coleta no campus sede da UFJF:



- no Centro de Ciências - na Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Praça Cívica do campus da UFJF;

- ou na escada próxima à sala 401 do ICE II, no prédio mais recente do Instituto de Ciências Exatas.

