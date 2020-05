Sexta-feira, 15 de maio de 2020, atualizada às 10h40

Bandido assalta salão de beleza no Bairro Marumbi

Da redação



Um salão de beleza foi assaltado na manhã da última quinta-feira, 14 de maio, na Rua Barão do Retiro, no Bairro Marumbi, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, de 53 anos, relatou que estava limpando o estabelecimento junto com uma outra mulher, de 35 anos e um rapaz, de 24, quando o homem entrou no local simulando estar armado e levou um aparelho celular, além de uma bolsa com cartão de crédito, chaves e uma certa quantia em dinheiro, que a mulher não soube informar. O autor fugiu sentido a Rua Itabirito e não foi localizado pela PM.







