Sexta-feira, 15 de maio de 2020, atualizada às 16h38

Cemig lança campanha para doar respiradores e equipamentos para hospitais de MG

Da redação



A Cemig lançou a campanha “Nós não estamos sozinhos” para doar respiradores e equipamentos hospitalares para a rede de hospitais públicos de Minas Gerais. A princípio, a empresa destinou R$ 5 milhões para as aquisições. Essa será a quantia mínima para a campanha. Para aumentar o valor da doação, os clientes da Cemig podem colaborar, sem pagar por isso.



Cada vez que um cliente atualizar seu cadastro no site da empresa (cemig.com.br), a Companhia reservará R$ 5 para as aquisições, de forma que, ao passar de 1 milhão de cadastros, o valor inicial garantido, de R$ 5 milhões, será ultrapassado. Como os clientes somam 8,76 milhões, o potencial de doação se multiplica, podendo ultrapassar a casa dos R$ 40 milhões.



Diversas entidades e instituições estão se somando à Cemig nessa campanha. A FIEMG é responsável por realizar as compras dos respiradores e equipamentos hospitalares com os recursos arrecadados. O governo de Minas Gerais, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as prefeituras de diversas cidades mineiras, a Assembleia Legislativa, o Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e do interior, as Associações Comerciais e Industriais das cidades mineiras, e a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (FAEMG) também ajudarão na divulgação e mobilização das pessoas para que o sistema de saúde do Estado tenha condições mais adequadas para atender os infectados pelo coronavírus.



O link para atualização estará em destaque logo na página inicial do Portal. Além de contribuir com a melhoria dos atendimentos a todos os afetados pela pandemia, ajudando a equipar os hospitais, as pessoas estarão automaticamente se protegendo. Com o cadastro atualizado, elas poderão ter acesso direto aos diversos serviços oferecidos pela Cemig sem precisar sair de casa. Pela plataforma é possível o envio de sugestões, perguntas e críticas, e fazer pedido de informações como segunda via, o recebimento de alertas sobre desligamentos programados, avisos e comunicações.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.