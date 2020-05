Segunda-feira, 18 de maio de 2020, atualizada às 12h

Idoso é espancado dentro de casa e perde R$ 12 mil no Retiro



Da redação



Um idoso, de 70 anos, teve a casa invadida na tarde deste domingo, 17 de maio, na Rua José Francisco Mota, no Bairro Barão do Retiro, em Juiz de Fora. Conforme a ocorrência, a vítima estava em casa quando dois homens entraram no imóvel com o revólver. Eles ameaçaram o idoso, que tentou se defender, mas levou uma pancada na cabeça e desmaiou. Neste momento, eles levaram o dinheiro que estava em seu bolso. Ainda segundo o BO, o dinheiro era proveniente da venda de um lote, que aconteceu na sexta-feira. Um dos autores, de 31 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

