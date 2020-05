Quarta-feira, 20 de maio de 2020, atualizada às 17h38

PJF autua sete restaurantes na região Central de Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) intensificou a fiscalização de restaurantes em funcionamento. Que, de acordo com o Decreto Municipal nº 13.959, podem ficar abertos ao público até as 19h, mantendo distância de pelo menos dois metros entre as mesas e disponibilizando álcool em gel para os funcionários e clientes. Entretanto, o autosserviço está proibido.



“O Ministério Público fez contato conosco devido à grande quantidade de denúncias de que restaurantes estavam abertos com o autosserviço. Só na terça-feira, 19, encontramos sete estabelecimentos descumprindo esse item do decreto”, ressaltou a gerente do Departamento de Fiscalização da Semaur, Graciela Marques.



Os sete restaurantes estão localizados na Rua Santa Rita, no Centro da cidade. Destes, seis foram autuados (infração leve) e um foi interditado, por ter reincidido. A fiscalização prossegue nesta quarta-feira, 20.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.