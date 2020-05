Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 17h07

Caixa abre neste sábado para pagamento do auxílio emergencial em Juiz de Fora e região

A Caixa Econômica vai abrir 15 agências neste sábado, 23 de maio, na região Sudeste de Minas e Sul de Minas, de 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital. Também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio nesta semana. Em todo o país serão abertas 902 unidades.



Em Juiz de Fora, vão funcionar as agências da Avenida Getúlio Vargas, Centro, e a agência da Zona Norte, na Rua Marília, 297, Benfica. Outras cidades da região que terão agência aberta são: Muriaé, Ubá, Viçosa, Cataguases, Barbacena e São João Nepomuceno.



De qualquer forma, antes de ir a uma agência para atendimento, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas neste sábado em sua localidade neste link.



Conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, podem sacar a partir de sábado 2,1 milhões de cidadãos nascidos entre maio e julho constantes no lote mais recente recebido da Dataprev. Confira o escalonamento:



O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira, 18. No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta, 29.



A Caixa ressalta ainda que os trabalhadores que já têm os recursos da segunda parcela disponíveis para movimentação na Conta Poupança Social Digital farão a movimentação dos valores pelo aplicativo CAIXA Tem, com as possibilidades de realização de compras e pagamento de contas. Esses não devem ir até as agências neste momento, já que terão que utilizar os recursos por meio do app.



Segunda parcela antecipada para uso digital



De quarta-feira, 20, até a próxima terça-feira, 26, 31 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial recebem R$ 20,3 bilhões nas contas digitais criadas automaticamente para o público não integrante do Bolsa Família, uma antecipação dos valores do auxílio para movimentação digital, entre compras em sites credenciados para recebimento do cartão de débito virtual e pagamento de contas.



Mas se mesmo com essas possibilidades o beneficiário resolver realizar o saque em espécie, o ministério estipulou um outro calendário, também escalonado por mês de aniversário, iniciando a partir do dia 30 de maio. Nas datas indicadas para o saque em espécie, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança CAIXA ou conta em outro banco. A transferência dos valores por meio da conta poupança social digital para outros bancos só poderá ser efetuada a partir do início desse calendário de saque em espécie.



