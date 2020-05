Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 11h18

Homem é preso suspeito de manter esposa e filha em cárcere privado

Da redação



A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante um homem de 43 anos, suspeito de manter a esposa, 33 anos, e a filha de um ano em cárcere privado, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, 21 de maio. As vítimas foram localizadas trancadas no banheiro de um apartamento, situado no Bairro Estrela Sul, Zona Sul da cidade. De acordo com informações da Delegada Bianca Mondaini, autoridade policial que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, as diligências foram realizadas, após denúncias.

Apurações indicam que o investigado não deixava a mulher sair de casa, desde o último mês. Segundo a Delegada, o homem tem passagem na Polícia por agredir a ex-mulher e também a atual e, nas ocasiões, foram solicitadas medidas protetivas. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde foi ratificada a prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

