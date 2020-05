Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 9h30

Mais de cem estabelecimentos são notificados em Juiz de Fora





A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) intensificou a fiscalização em bares, lanchonetes e restaurantes. Nesta semana, por exemplo, 119 estabelecimentos do gênero foram notificados, dez autuados (por terem descumprido a notificação) e um interditado (reincidente, após a multa). A ação foi motivada em função do descumprimento de pelo menos um item do Decreto Municipal nº 13.959.

O funcionamento deve obedecer às regras estabelecidas: aberto ao público até as 19 horas, sem entretenimento, proibido autosserviço e necessidade de manter distanciamento de dois metros entre as mesas, bem como adotar medidas de higiene recomendadas pelos órgãos de saúde. Após as 19 horas, só é permitido serviço de entrega (delivery).

“A Prefeitura aderiu à onda verde do programa do estado, ‘Minas Consciente’, que estabelece que só serviços essenciais podem funcionar, o que, na prática, já estava acontecendo. Esses serviços foram definidos pelo estado e a PJF estabeleceu as regras para esse funcionamento. Portanto, quem está descumprindo está sendo penalizado. É importante que os empresários se conscientizem e cumpram as regras, a fim de evitar penalizações e a propagação do coronavírus (covid-19), pois a Prefeitura pode rever o funcionamento a qualquer momento”, ressaltou o secretário da Semaur, Luís Cláudio Santos Pinto.

