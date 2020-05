Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 11h08

Novenas de Pentecostes começa nesta sexta-feira em Juiz de Fora



Da redação



Entre esta sexta-feira, 22 de maio, até o dia 30, os católicos participam de duas novenas em preparação para a Festa de Pentecostes. O Seminário Arquidiocesano Santo Antônio e a Renovação Carismática de Juiz de Fora (RCC) conduzirão programações on-line com início nesta sexta-feira.

No Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, o tema será “O Espírito Santo nos impulsiona à sinodalidade”. O objetivo é proporcionar reflexões catequéticas, aprofundamento, além da oração. A novena será divulgada, pelas manhãs, no Facebook, Instagram e Youtube do Seminário.

A novena da RCC terá como tema: “E todos ficaram cheios do Espírito Santo (At 4,31)”. A cada dia, todos são convidados a se unirem no Facebook , a partir das 20h. No final, o encerramento será feito com uma vigília de oração, ao vivo.

A Solenidade de Pentecostes é celebrada pela Igreja Católica cinquenta dias depois da Páscoa. Neste dia, os fiéis lembram o episódio bíblico em que Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos, reunidos no Cenáculo, em Jerusalém.

