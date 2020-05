Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 12h

PC prende em flagrante dupla suspeita de cometer roubo na Avenida Brasil



Da redação



Nesta quinta-feira, 21 de maio, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante dois homens, suspeitos de praticarem um roubo na Avenida Brasil, na Zona Leste de Juiz de Fora, onde pedestres têm o costume de caminhar pelas calçadas e praticar atividades físicas, às margens do Rio Paraibuna. Na ação, um aparelho celular também foi recuperado.

Conforme informações do Delegado Márcio Savino, policiais civis da 6ª Delegacia já estavam realizando diligências no local, com o objetivo de combater furtos a transeuntes e de fiação de cabos de telefonia e de semáforo, quando localizaram, naquele momento, uma vítima de roubo. Ela relatou sobre o crime que teria acontecido, mediante grave ameaça, com emprego de uma faca, e que teve o seu aparelho celular subtraído por dois indivíduos. “Em seguida, após apurações, foi possível alcançar os homens e prender a dupla no interior de um táxi. O celular da vítima também foi recuperado”, explicou.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia, onde os flagrantes foram ratificados. Eles foram conduzidos ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

