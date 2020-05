Sábado, 23 de maio de 2020, atualizada às 8h45

UAI reabre na próxima segunda-feira em Juiz de Fora

Da redação



A Unidade de Atendimento Integrada (UAI) do Shopping Jardim Norte será reaberta na próxima segunda-feira, 25 de maio, com funcionamento de 8h às 17h. Segundo a assessoria do departamento, "apenas alguns serviços serão realizados nesse primeiro momento, a fim de evitar aglomerações. São eles: emissão e entrega de Carteira de Identidade, entrega de CNH e entrega de CRLV, todos eles mediante agendamento pelo site".

O uso de máscaras será obrigatório e bem como a aferição de temperatura na entrada. Além disso, haverá marcações no local para que se mantenha a distância entre as pessoas, e haverá pontos de álcool em gel para higienização das mãos. O acesso à UAI deve ser feito pela portaria da rua Henrique Burnier. Os clientes que forem de carro, devem acessar o estacionamento pela entrada da Havan, e depois seguir à pé até a portaria. Para os clientes que chegarem pelo ponto de ônibus da Av. Brasil, o acesso deverá ser pelo portão em frente ao ponto de ônibus, ao lado da Ádel Veículos, e para os clientes que descerem pelo ponto de ônibus da rua Henrique Burnier, o acesso será pelo portão de saída de carros da pista de embarque e desembarque da Portaria do Acesso B. O percurso estará sinalizado.

O Shopping Jardim Norte continua fechado, seguindo a determinação do decreto municipal.

