Segunda-feira, 25 de maio de 2020, atualizada às 9h45

Fábrica da Oxis Brasil será construída em Juiz de Fora

Da redação



Juiz de Fora será sede da primeira fábrica de células de bateria de lítio-enxofre do mundo, segundo anúncio feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na última sexta-feira, 22 de maio. O início das operações da “Oxis Brasil”, fruto de uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) com a britânica Oxis Energy, está previso para 2023.



A adequação de um galpão de 20 mil metros quadrados, no Parque Industrial da Mercedes-Benz que sediará a fábrica, terá início imediato, com investimentos iniciais da ordem de US$ 56 milhões (cerca de R$ 245 milhões). Segundo a Oxis, a primeira fase permitirá a produção de 5 milhões de células de enxofre de lítio (Li-S) por ano, com a opção de estender e dobrar a capacidade de célula e propriedade. “Isso criará centenas de empregos, principalmente de alta qualificação, nos próximos dez anos, com a Oxis tendo acesso à expertise e inovação de estudantes das respeitáveis universidades de Juiz de Fora. Refletindo seu sucesso colaborativo com universidades do Reino Unido e da Europa, a Oxis está buscando ativamente colaborações com universidades brasileiras”, diz nota divulgada no site da empresa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária da Prefeitura de Juiz de Fora, Rômulo Veiga, destaca que a Prefeitura trabalha para o incentivo do setor de tecnologia e inovação em Juiz de Fora. “A cidade possui vantagens competitivas que incluem aspectos logísticos, geográficos e de formação de mão de obra qualificada. Nos últimos anos, a Prefeitura vem trabalhando para a atração de investimentos como este, ligados a atividades tecnológicas e sustentáveis, geradores de empregos altamente qualificados”.

Fundada em 2005, a Oxis está envolvida no design, desenvolvimento e segue em direção à produção comercial das células de lítio-enxofre, componentes das baterias, como as utilizadas em veículos elétricos, para atender indústrias de defesa e aeroespacial – de tripulados e não tripulados. “Dentro de cinco anos, esta fábrica será um centro de excelência, produzindo células e sistemas de baterias e baterias de enxofre de lítio de classe mundial. Exportando para todo o mundo para diversos mercados: Aviação, Defesa, Veículos Elétricos Pesados, Veículos Comerciais Leves e Embarcações Marítimas de grande porte. Nosso objetivo é ajudar o Governo Brasileiro a eliminar todos os ônibus ICE (motor de combustão interna) por um período de 25 anos, o que equivale à produção de mais de 4 bilhões de células. O Brasil possui o terceiro maior mercado de ônibus do mundo, com 700.000 ônibus ICE atualmente em circulação”, afirmou o presidente da Oxis Energy, Huw Hampson-Jones.

O investimento em Juiz de Fora faz parte das ações da Codemge para incentivo à indústria de alta tecnologia no estado. Entre os benefícios para Juiz de Fora e para Minas Gerais, o diretor-presidente da Companhia, Dante de Matos, destaca “a transferência de tecnologia, a geração de novos empregos, além da projeção do estado no cenário econômico internacional em um segmento de vanguarda”.

