Segunda-feira, 25 de maio de 2020, atualizada às 10h30

Homem é preso roubando celular no Alto dos Passos



Da redação



Um homem de 30 anos foi preso na noite desse domingo, 24 de maio, na Rua Morais e Castro, no Bairro Alto dos Passos, Zona Sul de Juiz de Fora. Conforme o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima, uma senhora de 68 anos, relatou que estava andando na rua com sua sobrinha e percebeu que estava sendo seguida pelo bandido. De forma repentina, o homem puxou a sua bolsa, mas ela reagiu e levou um soco no rosto. Neste momento, o bandido fugiu com seu celular, mas foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia. A mulher foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.