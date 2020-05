Segunda-feira, 25 de maio de 2020, atualizada às 9h25

Polícia Civil apreende 180 quilos de drogas no Marilândia



Da redação



A Polícia Civil apreendeu, no último sábado, 23 de maio, 180 quilos de drogas, armas e munições, no Bairro Marilândia, em Juiz de Fora. Segundo informações da assessoria, "os policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR) estiveram no local e encontraram a maconha, crack, materiais para refino e dolagem, balanças, três armas de calibres restritos e munições".

Um adolescente foi apreendido durante a ação. "A operação foi importante, uma vez que retirou três armas das mãos dos criminosos, o veículo que estava sendo utilizado nos crimes e grande quantidade de entorpecentes", pontuou o delegado responsável pela operação, Carlos Eduardo Santos Rodrigues.



