Terça-feira, 26 de maio de 2020, atualizada às 11h26



Homem dá entrada no HPS após ser baleado na cabeça no Bairro Vila Esperança





Um homem, de 38 anos, foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) na manhã desta segunda-feira, 25 de maio, após ser baleado na cabeça. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ele estava sentado com mais dois amigos na Rua João Ribeiro de Novaes, no Bairro Vila Esperança, na Zona Norte de Juiz de Fora, quando dois autores se aproximaram e efetuaram vários tiros em sua direção.

Conforme a vítima, o motivo do crime seria desavenças entre os bairros Vila I e Vila II. A médica, que atendeu o homem, confirmou que quatro projéteis estavam alojadas na cabeça do homem, além das costas e cotovelo.

