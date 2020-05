Quarta-feira, 27 de maio de 2020, atualizada às 9h50

Jovem é assaltada em galeria no Centro de Juiz de Fora



Da redação



Uma jovem, de 23 anos, foi assaltada na manhã da última terça-feira, 26 de maio, na Galeria Constância Valadares, no Centro de Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ele estava indo para o trabalho e foi ameaçada por um indivíduo armado com uma faca. Conforme o boletim de ocorrências, ele fugiu com o celular e carteira da vítima e não foi localizado pela PM.



Comentários

