Cemig lança treinamento online gratuito sobre uso seguro da energia

A Cemig lançou um treinamento à distância sobre o uso seguro da energia, pela UniverCemig, gratuito e disponível para toda a população acima de 10 anos de idade. O curso estará disponível também para pessoas portadoras de necessidades auditivas e visuais.



A iniciativa do curso à distância faz parte de um conjunto de ações que a Empresa está implementando para reduzir acidentes com a população. O gerente de saúde e segurança do trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, conta que o EaD visa potencializar a disseminação de informações sobre segurança com a energia elétrica para a população e ampliar o conhecimento sobre o tema. "Nos últimos 10 anos, Minas Gerais é o segundo estado no ranking nacional com mais acidentes com a população na rede elétrica e o terceiro em número de mortes, sendo que cerca de 75% aconteceram na construção civil", informa João José.



Portanto, continua o gerente, "este EaD visa promover a conscientização da população em relação aos cuidados necessários para conviver com as redes de energia, evitando acidentes e salvando vidas. Sempre atuamos no sentido de orientar nossos consumidores sobre os riscos da energia elétrica e a redução sustentada nos índices gerais, ano a ano, reflete o resultado destas ações", completa.



Curso



O curso é composto por textos, vídeos e atividades assíncronas, e está organizado em cinco tópicos, totalizando 40 horas de duração, sendo dividido da seguinte forma:



Módulo 1- Os caminhos da energia: da geração até nossas casas - 2 horas

Módulo 2- Sistema elétrico de potência - SEP - 4 horas.

Módulo 3 - Regras básicas para conviver bem com o SEP - 6 horas.

Módulo 4 - Uso seguro da energia: dicas de prevenção - 20 horas.

Módulo 5 - Uso seguro da energia: dicas extras - dentro de casa - 8 horas.



Por meio de uma parceria com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho - EU-OSHA, foram disponibilizados videoclipes do popular personagem Napo, tornando a experiência mais lúdica e divertida.



As inscrições podem ser feitas no site da UniverCemig, na aba "Uso seguro da energia".





