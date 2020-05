Sexta-feira, 29 de maio de 2020, atualizada às 16h19

Caixa Econômica vai abrir seis agência em Juiz de Fora neste sábado



Da redação



A Caixa Econômica vai abrir, neste sábado, 30 de maio, de 8h às 12h, seis agências em Juiz de Fora para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da CAIXA ou de outros bancos. Em todo o país serão 2.213 unidades abertas.



Antes de ir a uma agência, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas em sua localidade: www.caixa.gov.br/agenciasabado



Agências que estão abertas são:



Ag. Paraibuna (Rua Marília, 297, Benfica)

Ag. Halfeld (Av. Getúlio Vargas, 362, Centro)

Ag. Manchester (Av. Barão do Rio Branco, 2340, Centro)

Ag. Oscar Vidal (Rua Oscar Vidal, 121/123, Centro)

Ag. Manoel Honório (Rua Eugênio Fontainha, 25, Manoel Honório)

Ag. Padre Café (Rua Padre Café, 449, São Mateus)



Continua à disposição do beneficiário a possibilidade de movimentação do recurso pela Poupança Social Digital. Desde o dia 20 de maio, já foram creditadas 31 milhões de contas para pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões.



Outros calendários



Nesta sexta-feira, 29, terminam os escalonamentos definidos para pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família, contemplando 9,5 milhões de beneficiários, e para o pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses calendários, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.



Horário de chegada às agências



A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.



As informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial estão disponíveis por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

