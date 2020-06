Homem é preso com 200 tabletes de maconha no distrito de Torreões



2/06/2020

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na segunda-feira, 1° de junho, uma ação, no município de Juiz de Fora, a fim de combater o tráfico ilícito de drogas. Durante a manobra, 200 tabletes de maconha foram apreendidos em um sítio, localizado no distrito de Torreões. Um homem de 53 anos foi preso em flagrante, suspeito de cometer o tráfico.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada Antidrogas, delegado Rafael Gomes, além da droga, também foram apreendidos R$1.900 e um revólver calibre 22 e munições. “As investigações continuam em andamento para identificar outros membros da organização criminosa”, destacou.

Segundo o delegado regional de Juiz de Fora, Armando Avólio Neto, essa é a segunda apreensão de grande quantidade de entorpecentes na cidade, após a atuação de policiais civis em meio a um trabalho de investigação qualificada. “Durante diligências, no dia 23 de maio, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos também encontraram cerca de 180 quilos de maconha, crack e três armas de calibres restritos e munições, na cidade”, destacou, complementando que outras diligências como essas serão realizadas no município e região, com o intuito de retirar de circulação armas e drogas e de combater o tráfico.

Na avaliação do chefe do 4º Departamento, Delegado-Geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, os resultados obtidos com essas ações deflagradas nos últimos dias - acerca de prisões e apreensões de entorpecentes - também se devem ao empenho das equipes de policiais civis, que têm atuado, incessantemente, no combate à criminalidade, inclusive, no âmbito de todo o Departamento, que abrange as Delegacias Regionais de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Muriaé e Viçosa.



