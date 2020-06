Prefeitura intensifica fiscalização em Juiz de Fora



2/06/2020



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) intensificou a fiscalização e prevenção ao coronavírus no último fim de semana. O comboio de ações estendeu seu trabalho na sexta-feira, 29, sábado, 30, e domingo, 31, em horário especial, incluindo o período noturno. Feiras-livres, comércio ambulante e bares foram os alvos da investida extra.

Na noite de sexta-feira as equipes estiveram nos bairros Bandeirantes e Manoel Honório. Na manhã de sábado foi a vez da feira-livre de Santa Luzia. À noite, Benfica. E no domingo, o comércio irregular na Avenida Brasil, próximo à ponte da Rua Halfeld, teve abordagem preventiva e fiscalizatória. Neste último, a investida contou com rondas realizadas pela Guarda Municipal, durante a madrugada, a fim de evitar a montagem de barracas. Além disso, o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), realizou, paralelamente, ação fiscal noturna nos bairros Santa Luzia, Santa Terezinha, São Pedro, Mariano Procópio e Eldorado e no Centro.

O comboio, denominado "Da Vida, Pela Vida", foi criado como instrumento de reforço da inserção dos serviços da Prefeitura nas regiões monitoradas com maior índice de descumprimento às medidas de isolamento e às regras de funcionamento do comércio. A definição dos locais a serem visitados se baseia nas denúncias recebidas pela Guarda Municipal e Semaur. Participaram das ações deste fim de semana fiscais de posturas, guardas municipais, agentes de transporte e trânsito e de endemias e Corpo de Bombeiros. No domingo, as equipes contaram com o apoio da Polícia Militar.

As abordagens são baseadas na orientação e prevenção. Em contato com transeuntes e comerciantes são dadas dicas quanto às condutas sanitárias e legais, necessárias para a redução do número de casos da covid-19 no Município. Material gráfico é distribuído e máscaras oferecidas às pessoas que se encontram sem a proteção. Durante o deslocamento, mensagem sonora endossa o propósito da ação, ampliando a divulgação dos objetivos do trabalho.

Fiscalização em bares

Uma das principais denúncias feitas pela população está relacionada aos bares abertos após o período permitido, 19 horas, causando aglomerações e descumprindo regras de distanciamento das mesas, entre outras. Em virtude disso, a Semaur tem realizado ações fiscais noturnas nos finais de semana, desde o início da pandemia. Até a última quinta-feira, 28, foram feitas 141 ações em bares, restaurantes e lanchonetes, que resultaram em 123 notificações, 14 autos de infração e quatro interdições. Os números são referentes a 45 bares, 60 restaurantes e 36 lanchonetes descumprindo ao menos um item do decreto municipal.



