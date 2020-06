Quarta-feira, 3 de junho de 2020, atualizada às 16h35

Dom Gil divulga orientações para Corpus Christi e programação em honra a Santo Antônio

Da redação



Com a suspensão das missas e celebrações religiosas para evitar aglomerações devido pandemia do coronavírus, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, dom Gil Antônio Moreira, divulgou esta semana uma mensagem com orientações para a celebração da Solenidade de Corpus Christi, lembrada em 11 de junho, e informando a programação arquidiocesana do Dia de Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese, comemorado no dia 13.



Na introdução do texto, o Pastor recordou a difícil situação atual, convidando os fiéis a elevar louvores a Deus e a confiar que, em breve, as atividades serão retomadas. Dom Gil ainda disse que as festas que marcarão o mês estão integradas ao 2º Sínodo Arquidiocesano, cujo mote é a união de todos e a evangelização “pelas ruas e sobre os telhados”.



A respeito de Corpus Christi, o Arcebispo reiterou que os fiéis deverão acompanhar as celebrações de casa, através das redes sociais, e pediu que os padres organizem, em suas paróquias, uma hora de Adoração Eucarística e, ainda, a translação do Santíssimo Sacramento em carro-andor. Ele também indicou que, como gesto concreto, sejam recolhidos alimentos não-perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal, a serem oferecidos às famílias prejudicadas pela pandemia.



Veja mensagem na íntegra.

Celebrações de Santo Antônio



No dia 13 de junho, sábado, os católicos celebram Santo Antônio, uma das devoções mais populares da igreja. A data será especialmente lembrada na Arquidiocese de Juiz de Fora, que tem o santo português como seu padroeiro. Além da Catedral Metropolitana e o Seminário Arquidiocesano, outras seis paróquias e uma quase-paróquia de nossa Igreja Particular homenageiam, em seus nomes, o santo casamenteiro.



Todos esses locais realizarão programações especiais, assim como as paróquias que possuem igrejas dedicadas ao santo. Entretanto, ainda sob os efeitos da pandemia do novo coronavírus, as atividades deverão ser acompanhadas de casa pelos devotos, através das redes sociais, respeitando-se o distanciamento social.



No lugar da tradicional bênção e distribuição dos pães de Santo Antônio, os fiéis são convidados a apresentar este alimento para ser abençoado durante as transmissões. Outro diferencial este ano serão os cortejos com a imagem do padroeiro dos humildes, que podem ser assistidos pelas janelas ou através dos veículos de comunicação.

Juiz de Fora



Seminário Arquidiocesano Santo Antônio – Alto dos Passos



De 4 a 12 de junho – Novena



Dia 4 de junho – Quinta-feira

18h – Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, na Capela do Seminário



De 5 a 12 de junho

18h – Oração da novena feita por seminaristas



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

8h – Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, na Capela do Seminário

15h – Transladação da imagem de Santo Antônio saindo do Seminário em direção à Catedral, finalizando com Missa festiva e bênção dos pãezinhos de Santo Antônio que as pessoas apresentarem em seus lares



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook do Seminário Santo Antônio.



Catedral Metropolitana – Centro



De 4 a 12 de junho – Novena



De 4 a 10 de junho

12h e 18h – Missa e Novena

*No dia 7 de junho, domingo, a celebração será realizada às 10h.



Dia 11 de junho – Quinta-feira – Solenidade de Corpus Christi

10h – Missa e Novena



Dia 12 de junho – Sexta-feira

10h – Missa e Novena presididas pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, em ação de graças pelo aniversário de Dedicação da Catedral



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

10h – Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira

15h – Transladação da imagem de Santo Antônio saindo do Seminário Santo Antônio em direção à Catedral, finalizando com Missa festiva e bênção dos pãezinhos de Santo Antônio que as pessoas apresentarem em seus lares



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Youtube da WebTV “A Voz Católica” e pela Rádio Catedral FM 102,3.



Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio



De 9 a 12 de junho – Tríduo Sinodal

19h – Missas



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

15h – Santa Missa seguida de cortejo com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Instagram da paróquia.



Capela Santo Antônio – Nova Era (pertencente à Paróquia São João Paulo II)



De 10 a 12 de junho – Tríduo em louvor a Santo Antônio

19h – Missas

*No dia 12 de junho, haverá bênção para os casais.



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

19h – Missa seguida de cortejo com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro

*Neste dia, haverá bênção dos pães que as pessoas apresentarem em seus lares.



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook da Paróquia São João Paulo II.



Capela Santo Antônio – Cruzeiro de Santo Antônio (pertencente à Paróquia São Pedro)



De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h30 – Missas



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

15h – Cortejo com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro

19h30 – Missa em honra a Santo Antônio



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Youtube da Paróquia São Pedro.



Capela Santo Antônio – Vila Ideal (pertencente à Paróquia Sant’Ana)



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

18h – Missa em honra a Santo Antônio



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Instagram da Paróquia Santa’Ana.



Interior



Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG



De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h – Missa



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

14h – Cortejo com a imagem de Santo Antônio pelas ruas da cidade

19h – Missa festiva em honra a Santo Antônio



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG



Até 12 de junho – Trezena

19h – Orações da Trezena em honra a Santo Antônio



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

6h – Alvorada festiva

8h – Santa Missa Solene com bênção dos pães, seguida de peregrinação da imagem de Santo Antônio pelas ruas da cidade e distribuição dos pães

19h – Santa Missa festiva



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Youtube da paróquia.



Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG



Até 14 de junho – Trezena de Santo Antônio



De 2 a 13 de junho

18h – Missa transmitida pelo alto-falante da Matriz



Dia 14 de junho – Domingo

9h – Missa transmitida pelo alto-falante da Matriz



Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG



Até 12 de junho – Trezena

19h – Trezena de Santo Antônio



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

17h – Solene Celebração Eucarística



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Youtube da paróquia.



Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)



De 10 a 12 de junho – Tríduo de Santo Antônio



Dia 10 de junho – Quarta-feira

13h – Santa Missa



Dia 11 de junho – Quinta-feira – Solenidade de Corpus Christi

9h – Santa Missa seguida de peregrinação com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Santo Antônio

14h – Peregrinação com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Mirantão

16h – Peregrinação com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Maringá



Dia 12 de junho – Sexta-feira

13h – Santa Missa



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

13h – Santa Missa Solene, seguida de peregrinação com a imagem de Santo Antônio pelas ruas de Santo Antônio



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook da quase-paróquia.



Capela Santo Antônio – Aracitaba/MG (pertencente à Paróquia Nosso Senhor do Bonfim)



Até 12 de junho – Trezena

19h – Santa Missa na Capela Santo Antônio



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

17h – Carro-andor percorrerá as ruas da cidade com a imagem de Santo Antônio. Em seguida, haverá Missa na Capela Santo Antônio



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook da paróquia.



Capela Santo Antônio – Liberdade/MG (pertencente à Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento)



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

19h – Missa em honra a Santo Antônio direto do Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento



*A transmissão pode ser acompanhada pelo Youtube da paróquia.



Capela Santo Antônio – Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)



De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h – Tríduo na Matriz



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

19h – Missa festiva em honra a Santo Antônio na Matriz, com bênção dos pães que as pessoas apresentarem em seus lares



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook e Youtube da Paróquia Santa Rita de Cássia.



Capela Santo Antônio – Simão Pereira/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)



Até 12 de junho – Trezena

19h – Trezena de Santo Antônio

*No dia 7 de junho, domingo, a trezena será realizada às 18h.



Dia 13 de junho – Sábado – Dia de Santo Antônio

19h – Missa festiva



*As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook da paróquia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.