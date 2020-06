Quarta-feira, 3 de junho de 2020, atualizada às 17h12

PM monta posto de coleta de lixo eletrônico e óleo para celebra Dia Mundial do Meio Ambiente



Da redação



Nesta sexta-feira, 5 de junho, será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste ano, para celebrar a data de uma forma diferente, a Polícia Militar (PM) por intermédio do policiamento de Meio Ambiente vai montar um posto de coleta de resíduos, na sede da 4ª Cia PM de Meio Ambiente, na rua Estrada Atos Branco Rosa, 2333, Santo Antônio. Serão recolhidos, das 8h às 16h, lixo eletrônico, óleo de cozinha, pilhas e baterias. Não será necessário sair do carro para fazer a entrega.



Tradicionalmente, na semana que envolve o Dia Internacional do Meio Ambiente, a PM desenvolve diversas ações comemorativas tais como, blitzen educativas, palestras, distribuições de mudas, dentre outras.



No entanto, neste ano, em função da pandemia causada pelo coronavírus, está suspensa a realização de eventos de qualquer natureza, de caráter público ou privado, com mais de 30 pessoas enquanto durar o estado de calamidade pública no âmbito do Estado. Por isso, as ações comemorativas vão ocorrer no formato educativo.



Dia Mundial do Meio Ambiente



O Dia Mundial do Meio Ambiente, é a principal data para a promoção da conscientização e sensibilização pública sobre o tema, celebrada em mais de 100 países. Criada em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a data comemorativa marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, a qual ficou conhecida como Conferência de Estocolmo.



Importante ressaltar, que na ocasião também foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e apresentada a Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente.



Sendo assim, para o ano de 2020, a biodiversidade foi o tema escolhido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para a data comemorativa.

