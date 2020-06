Quarta-feira, 3 de junho de 2020, atualizada às 9h

Padrasto é preso suspeito de espancar e de matar criança de 3 anos em Lima Duarte



Da redação



Um homem, de 33 anos, foi preso nessa terça-feira, 2 de junho, suspeito de espancar e matar o enteado de 3 anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o " investigado responderá por homicídio duplamente qualificado".

De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Rodrigo Rolli, a criança teria sido assassinada segunda-feira, na cidade de Lima Duarte. O corpo dela foi encaminhado ao IML em Juiz de Fora e, após exame, foram constatadas lesões na região abdominal da vítima. “A equipe, então, de forma efetiva, conseguiu fazer o levantamento da autoria e da motivação do crime”, explicou.

Durante diligências, os policiais civis também apuraram, junto ao serviço de assistência social da cidade de Lima Duarte, que existe “um histórico problemático desse núcleo familiar. Há um histórico de, no mínimo, três semanas de violências envolvendo a criança”, informou a autoridade policial, ressaltando que as investigações seguem em andamento para apurar a conduta da mãe da vítima.

Segundo o inspetor Anderson Gibi, o homem confessou ter praticado a ação criminosa, desferindo socos na vítima. “Ele alegou que a criança estava aprendendo ainda a fazer as suas necessidades fisiológicas e, como ela estava defecando e urinando na cama dele, o suspeito teria ficado nervoso”, relatou.

Durante coletiva, o delegado regional de Juiz de Fora, Armando Avólio Neto, destacou a apuração: "sem dúvida, foi mais uma ação bem-sucedida da Polícia Civil em Juiz de Fora. Conseguimos elucidar a autoria e a motivação de um crime violento".

Já o chefe do 4º Departamento, delegado-geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, também ressaltou o trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária, que está sempre atenta e atuante. "Mais uma vez, resultando na apuração dos fatos com rapidez e precisão", concluiu.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde teve o flagrante ratificado. Posteriormente, ele será conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

