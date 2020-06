Quarta-feira, 3 de junho de 2020, atualizada às 18h45

Professor de educação física é preso por vender anabolizante em JF

Da redação



Nesta quarta-feira, 3 de junho, a Polícia Civil deflagrou uma ação, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de anabolizantes, produtos avaliados em cerca de R$ 11 mil. Além disso, foram localizados, no bairro Santa Efigênia, aproximadamente, R$ 5 mil em moeda corrente, entre outros materiais, tais como seringas, agulhas, algodão, agenda com anotações e um celular. Um professor de educação física, de 34 anos, foi preso, suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Rafael Gomes, as diligências foram possíveis, após investigações realizadas pela Delegacia Especializada Antidrogas em Juiz de Fora, com apoio e troca de informações com o Departamento Estadual de Combate do Narcotráfico (Denarc) em Belo Horizonte. “Há cerca de um mês, iniciamos investigações envolvendo um professor de educação física, que estava cursando Nutrição, e que prestava, inclusive, o serviço de personal trainer em diversas academias da cidade. Apurações indicaram que o suspeito seria o responsável pela venda, prescrição e até mesmo aplicação desses produtos anabolizantes que, muitas vezes, aconteciam dentro de academias”, explicou.



Ainda, conforme o delegado, após diligências, a equipe de policiais civis conseguiu abordar o suspeito recebendo duas caixas dos produtos. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial. Posteriormente, foi conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.