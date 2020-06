Mais de 500 estabelecimentos são notificados em Juiz de Fora

4/06/2020

A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) já emitiu 619 documentos fiscais. Segundo a assessoria da Prefeitura, "eles estão relacionados ao descumprimento do Decreto Municipal nº 13.959, que estabelece o que pode ou não funcionar, as regras e outras medidas que norteiam o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19)".

Do total de documentos emitidos, 561 são notificações devido ao descumprimento de ao menos um item do decreto, 37 são diligências fiscais e 15 se referem a autuações. Seis estabelecimentos foram interditados.

O Departamento de Fiscalização da Semaur tem atuado diariamente, inclusive à noite e nos finais de semana. As principais denúncias são referentes a bares, igrejas e academias. Só no último final de semana foram realizadas 43 notificações, sendo 18 a bares e restaurantes, três a igrejas e templos religiosos e duas a academias. "Estamos trabalhando muito na fiscalização do cumprimento do decreto, inclusive com o apoio do comboio e de outros setores, como a Guarda Municipal. É importante que as pessoas se conscientizem e não estimulem o que está errado. O bar está aberto após as 19 horas? Denuncie no 153 e não permaneça no local. O trabalho tem que ser de todos nós, para enfrentarmos essa pandemia, preservando a vida", ressaltou a gerente de fiscalização da Semaur, Graciela Marques.



