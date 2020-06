Segunda-feira, 8 de junho de 2020, atualizada às 17h56

Centro e bairro São Mateus têm maior número de casos confirmados de covid-19



Da redação



O prefeito Antônio Almas, durante live na manhã desta segunda-feira, 8 de junho, divulgou o primeiro boletim com perfil epidemiológico dos casos confirmados de covid-19 na cidade. Os dados são do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Das 727 pessoas que testaram positivo para doença, 383 são mulheres e 344 homens. Em relação à faixa etária, foram registrados três casos em bebês com até um ano (0,41%), 15 em crianças de um a nove anos (2,18%), 13 em adolescentes de 10 a 19 anos (1,78%), 112 em jovens com 20 a 29 anos (15,40%), 196 em adultos com 30 a 39 anos (26,96%), 149 entre 40 e 49 anos (20,49%), 103 entre 50 e 59 anos (14,16) e 136 idosos (18,70%).



Em relação à região, oito bairros de Juiz de Fora apresentam maior número de casos confirmados registrados na Vigilância. São eles: Centro (61), São Mateus (43), São Pedro (29), Bom Pastor (22), Alto dos Passos (18), Cascatinha (14), Santa Helena (14), Santa Luzia (13). Para esse informativo foram levantados números absolutos, o que significa que o dado não é baseado em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o número de residentes de determinada área.



Durante a transmissão online, o prefeito também divulgou o número de casos confirmados, suspeitos e mortes, que pode ser conferido no site covid19.pjf.mg.gov.br/boletim.php, divulgado diariamente pela PJF, através de sua página especial para informações sobre a covid-19 no município. Até domingo, 7, a cidade tinha 5.223 casos suspeito e 38 óbitos confirmados, além de um em investigação. Este dados serão atualizados na final da tarde desta segunda, 8. No anúncio destes números foi ressaltado que todos os dados presentes no boletim epidemiológico são referentes a residentes de Juiz de Fora.



Testes realizados pela UFJF



Durante a transmissão, Antônio Almas informou que a Universidade Federal de Juiz de Fora já entregou 984 laudos de testes para diagnóstico de covid-19 ao Dvea. Deste total, 197 deram positivos. Os exames realizados pelos dois laboratórios da instituição passaram a constar no boletim epidemiológico no Município desde 30 de abril.



O material é coletado por quatro equipes, fruto da parceria da PJF com a UFJF, e transportado nas condições adequadas para os dois laboratórios, um no Instituto de Ciências Biológicas e outro na Faculdade de Farmácia. Ambos passaram por inspeção da Vigilância Sanitária e foram devidamente credenciados, recebendo alvará para o funcionamento e efetuação dos testes.



Shoppings e galerias



As atividades que estão previstas na “Onda Verde” do programa “Minas Consciente”, do Governo estadual, foram liberadas em shoppings e galerias. Contudo, o prefeito reforçou que somente os serviços essenciais estão autorizados: “O decreto estadual permite que apenas algumas atividades funcionem nos shoppings e galerias. Mas não foram abertos todos os serviços, e a fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora vai atuar neste sentido”.



Almas também informou que, no momento, ainda não há possibilidade de Juiz de Fora passar para a "Onda Branca" do Minas Consciente.





