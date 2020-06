Segunda-feira, 8 de junho de 2020, atualizada às 18h21

Food truck que atraía mais de cem pessoas é notificado no Cascatinha

Da redação



Durante operação noturna no sábado, 6 de junho, um food truck que funcionava irregularmente em posto de gasolina, no bairro Cascatinha, causando concentração de mais de cem pessoas, foi notificado. Esta é a segunda semana seguida em que a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza ações de prevenção e fiscalização relacionadas ao coronavírus durante o fim de semana. Entre a sexta-feira, 5, e domingo, 7, as equipes fizeram diligências a seis locais diferentes, verificando o cumprimento, por parte do comércio, das medidas legais estabelecidas pelo Decreto Municipal 13.959.



São Pedro, Aeroporto, Santa Luzia, Benfica e Centro foram os bairros visitados pela organização do comboio. O Cascatinha não estava na agenda da noite de sábado. Todavia, enquanto as equipes realizavam seu roteiro de inspeção, muitos telefonemas eram recebidos na central da Guarda Municipal. As denúncias apontavam para grande aglomeração de pessoas em posto de gasolina, na Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho. O caso foi verificado e o comércio de alimentos encerrado. Alguns clientes ficaram exaltados, mas não houve registro de problemas. Conforme a “onda verde” do programa "Minas Consciente, trailers não estão na lista de estabelecimentos autorizados a funcionar.



A ação noturna encontrou também vários estabelecimentos comerciais em funcionamento após às 19h, nos bairros São Pedro e Santa Luzia. Os proprietários foram notificados sobre a necessidade de adequação à lei, que impõe o horário limite para o ramo de bares, restaurantes e lanchonetes. Depois das 19h, é autorizado atendimento apenas na modalidade de delivery.



Na feira livre de Benfica, realizada no sábado, 6, pela manhã, o trabalho teve o cunho educativo ressaltado. Agentes de endemias da SS, técnicos da Defesa Civil, bombeiros, guardas municipais e agentes de transporte e trânsito atuaram junto à população e feirantes, orientando sobre a necessidade do distanciamento social e do uso de máscara para proteção de todos. As pessoas que se encontravam sem a proteção, receberam uma para uso imediato.



O comércio ambulante também foi alvo dos trabalhos. Na manhã de domingo, 7, a prática de comércio irregular na Avenida Brasil, próximo à ponte da Rua Halfeld, esteve no foco das ações. O trabalho feito pretende minimizar a concentração de pessoas na região. Para evitar a montagem de barracas, a Guarda Municipal realizou rondas em todo o período da madrugada. A partir das 7 horas, fiscais de posturas e agentes de transporte e trânsito estiveram também no local.



O comboio, "Da Vida, Pela Vida", foi criado como instrumento de reforço da inserção dos serviços da Prefeitura nas regiões monitoradas com maior índice de descumprimento às medidas de isolamento e às regras de funcionamento do comércio. Em todas as edições, os veículos dos setores envolvidos realizam deslocamento em conjunto, com emissão de mensagem sonora por todo o caminho. A intenção é lembrar à comunidade que o momento exige cuidados preventivos e cumprimento às determinações legais.





