Segunda-feira, 8 de junho de 2020, atualizada às 9h40



Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Visconde do Rio Branco



Da redação



A Polícia Civil prendeu, neste domingo, 7 de junho, um homem de 34 anos, suspeito de cometer feminicídio no bairro Novo Horizonte, no município de Visconde do Rio Branco. Investigações apontam que a esposa do investigado, de 41 anos, teria sido morta com mais de dez facadas, no último dia 28 de maio.

A ação foi possível, após a PCMG ser acionada por parentes da vítima. Diligências foram realizadas, resultando no cumprimento do mandado de prisão, na cidade. Ele será conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

