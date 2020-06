Segunda-feira, 8 de junho de 2020, atualizada às 10h40

Shoppings reabrem de forma gradual nesta segunda-feira em Juiz de Fora



O Alameda, Independência Shopping e Shopping Jardim Norte retornam às atividades nesta segunda-feira, 8 de junho, conforme autorização da Prefeitura de Juiz de Fora. Os estabelecimentos que se enquadram na Onda Verde do Programa Minas Consciente estarão abertas ao público das 12h às 20h. "Nesse processo de reabertura, em que apenas os serviços essenciais serão retomados, a expectativa é que tudo ocorra com tranquilidade, auxiliando os clientes nessas atividades importantes do dia a dia, e em conformidade com as orientações das autoridades de saúde", informou a assessoria dos shoppings.

Segundo o texto, "diversas medidas estão sendo providenciadas para cumprir com este objetivo. Mesmo fechados, esses locais mantiveram uma rotina contínua de limpeza e higienização dos espaços comuns, e farão nestes próximos dias uma grande operação de reforço, por meio de empresas especializadas nesse tipo de serviço e utilização de produtos adequados aos cuidados recomendados para combate ao novo coronavírus. Nas entradas dos estacionamentos do Independência Shopping e Jardim Norte, o ticket terá emissão automática, de forma que o cliente não precise acionar botões para acessar o local. Ainda no estacionamento, haverá limitação de vagas a serem ocupadas e recomendações aos motoristas de distanciamento entre veículos".

O uso de máscara será obrigatório em todas as dependências dos shoppings, bem como dentro das lojas. Nas entradas, haverá controle no número de pessoas para evitar aglomerações, aferição de temperatura com termômetros sem contato com o corpo e obrigatoriedade da aplicação de álcool em gel nas mãos para acesso às dependências.

Dispensers de álcool em gel serão distribuídos em diversos pontos pelos shoppings, incluindo totens nas entradas, além dos corredores e lojas. Orientações e recomendações de prevenção serão disponibilizadas ao público em locais estratégicos e de fácil visualização para que todos tomem conhecimento e relembrem a importância do cuidado individual e respeito ao próximo. Os fraldários serão temporariamente fechados, e o empréstimo de carrinhos de bebês e de cadeiras de rodas não estará disponível.

A fim de se evitar aglomerações, haverá indicativos nas lojas, com limitação de pessoas por m². Nas praças de alimentação, o número de assentos será reduzido, para se ampliar o espaçamento entre mesas e cadeiras. Nos corredores, haverá demarcação no piso para que seja preservada a distância segura entre as pessoas; os elevadores vão operar com lotação máxima de 3 pessoas no Independência Shopping e Jardim Norte, e 1 pessoa no Alameda; nas escadas rolantes, a recomendação é de que haja uma distância de 3 degraus entre os clientes. "Mesmo com a reabertura parcial, os shoppings mantêm o seu compromisso com a saúde pública e continuam oferecendo os serviços e as iniciativas de atendimento à distância. Além do delivery das lojas, os shoppings Independência e Jardim Norte também continuarão com o drive-thru, possibilitando a retirada de compras no estacionamento.".



