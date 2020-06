Terça-feira, 9 de junho de 2020, atualizada às 10h42

Jovem é preso em Juiz de Fora por falso sequestro

Da redação



A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante um jovem de 19 anos, recruta do Exército, por falsa comunicação de crime, no município de Juiz de Fora. Ele relatou que a família dele teria sido mantida refém por dois autores armados e que diversos bens teriam sido subtraídos e danificados, na madrugada de segunda-feira, 8 de junho, mas admitiu ter criado a história, pois, segundo ele, não queria continuar atuando no serviço militar.

De acordo com informações do Delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues, os policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos foram acionados, em virtude das informações relatadas pelo rapaz, sobre o suposto crime que teria acontecido. “Os investigadores iniciaram os levantamentos preliminares e verificaram que a versão do jovem apresentava diversas falhas. Ele disse que os autores subtraíram um veículo, mas não sabia sequer a placa do automóvel”, contou.

Segundo a autoridade policial, os agentes também solicitaram que o jovem acompanhasse a Polícia até a casa dele. “Mas ele inventou várias versões, inclusive, indicando a casa errada", explicou. Após uma série de diligências, os policiais civis localizaram a residência correta da família e entrevistaram os familiares, confirmando que nada havia ocorrido. Ele também confessou ter inventado os fatos. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por falsa comunicação de crime e foi conduzido até a unidade policial.

