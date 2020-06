Terça-feira, 9 de junho de 2020, atualizada às 17h58

Polícia Civil recupera produtos furtados na Zona Sul de Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Civil deflagrou uma ação, nesta terça-feira, 9 de junho, em Juiz de Fora, visando apurar um furto, ocorrido no dia 24 de fevereiro, em uma residência localizada no bairro Nova Califórnia, na Zona Sul de Juiz de Fora. Na ocasião, foram subtraídos cerca de R$ 150 mil, bem como joias – avaliadas em, aproximadamente, R$ 200mil - e outros pertences. Durante as diligências, realizadas nesta manhã, parte do material foi localizado. Foram recuperadas joias e semijoias, tais como pulseiras, correntes, brincos, entre outros.



De acordo com o delegado Luciano Vidal, após investigações realizadas pela 1ª Delegacia, foi possível cumprir seis mandados de busca e apreensão, na área central e na Zona Sudeste da cidade. “Várias pessoas já foram ouvidas no procedimento e a Polícia Civil segue apurando os fatos”, concluiu.





