Feriado de quinta-feira não terá coleta de lixo domiciliar em Juiz de Fora



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), não realizará coleta de lixo domiciliar na quinta-feira, 11, feriado religioso dedicado ao Corpus Christi. Na sexta feira, 12, e no sábado, 13, também feriado, dedicado a Santo Antônio, padroeiro da cidade, o trabalho ocorrerá normalmente.

Os ecopontos de recolhimento de entulho, na Rua Diva Garcia, Bairro Linhares, e em frente ao Estádio Municipal, no São Pedro, e o ponto de recolhimento de pneus, na Rua Bartolomeu dos Santos, no São Damião, ficarão fechados a partir de quinta-feira, 11, retornando com as atividades na segunda-feira, 15.

O Canil Municipal continua fechado para visitação pública, em cumprimento ao Decreto Municipal 13.894, com normas de prevenção à pandemia do coronavírus. O trabalho de recolhimento de animais debilitados ou em situação de riscos em vias públicas será em regime de plantão. O contato é através do telefone 3690-3591.

