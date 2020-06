Quarta-feira, 10 de junho de 2020, atualizada às 9h



Servidores da Prefeitura de JF receberão a segunda parte do salário nesta sexta-feira

Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) efetuará nesta sexta-feira, 12 de junho, o pagamento dos servidores que tiveram o salário referente ao mês de maio escalonado. A medida será possibilitada graças ao recebimento do recurso emergencial que o governo federal enviou para o município nesta terça-feira, 9. A PJF recebeu R$ 15,6 milhões referentes a primeira das quatro parcelas do recurso. Esse montante vai pagar os 40% restantes dos salários dos servidores ativos e aposentados e pensionistas que receberam 60% do salário na sexta-feira, 5.

A pandemia provocada pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desencadeou diversos impactos, inclusive na área financeira. O problema é reflexo da paralisação das atividades econômicas consideradas não essenciais, em âmbito nacional, estadual e municipal.

Consequentemente, já em abril, Juiz de Fora contabilizou queda na arrecadação, de 29,21%, em relação ao que estava previsto, o que equivale a R$ 22 milhões a menos na receita. A tendência é que este cenário se mantenha, ou até piore.

Diante dessa situação, várias medidas vem sendo adotadas pela PJF, como forma a buscar garantir o pagamento de seus servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Uma dessas medidas é a redução e até suspensão de contratos de serviços, de forma a cortar despesas.

Sobre o salário referente a maio, os servidores receberam o contracheque com o valor integral, na semana passada, que serve como base em relação ao valor líquido total, escalonado ou não.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.