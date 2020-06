Sexta-feira, 12 de junho de 2020, atualizada às 10h36

Auxílio emergencial: agência da Halfeld vai abrir as portas neste sábado

Da redação



A Caixa vai abrir, mais uma vez, as portas de suas agências neste sábado, 13 de junho, para atender aos beneficiários do auxílio emergencial. Ao todo, serão 680 agências em todo o país que vão funcionar das 8h às 12h. Em Juiz de Fora, será aberta a agência da Rua Halfeld, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 362, Centro. Confira a relação de todas as agências que vão abrir no endereço:

Neste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da CAIXA.

Com a liberação do saque para os nascidos em dezembro no sábado, a Caixa encerra o calendário da segunda parcela. Quem não sacou no período, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Atendimento nas agências

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. As 680 agências abertas no sábado funcionarão das 8h às 12h. Os beneficiários vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até que o último cliente seja atendido. O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.