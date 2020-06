Segunda-feira, 15 de junho de 2020, atualizada às 15h51

Homem leva golpe 'mata-leão' e desmaia durante assalto no bairro Bom Pastor



Da redação



Um homem, de 28 anos, foi agredido durante assalto na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, no bairro Bom Pastor. Ele chegou a desmaiar depois de um dos ladrões aplicarem nele um golpe de 'mata-leão'.



A vítima contou aos policiais que voltava no supermercado do bairro, pela Avenida José Procópio Teixeira, quando um jovem abordou o pedestre e pediu seu isqueiro emprestado. Eles foram andando juntos e no momento que chegaram na Rua Vicente Adão Botti outros dois rapazes se aproximaram agrediram o homem com um chute nas pernas e golpe 'mata-leão'.



Depois de recobrar a consciência, a vítima percebeu que o grupo tinha roubado sua carteira contendo R$12 e documentos



A polícia militar realizou rastreamento pela região e localizou um dos suspeitos, 16 anos, sendo reconhecido pelo homem.



Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.