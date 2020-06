Segunda-feira, 15 de junho de 2020, atualizada às 9h40

Polícia Civil recupera veículo na Avenida Brasil



Da redação



A Polícia Civil (PC) de Minas Gerais recuperou um veículo Fiat Siena, na região Leste do município de Juiz de Fora, em menos de 24 horas após o crime. O automóvel havia sido furtado na noite anterior, na Zona Norte.

Segundo a assessoria da PC, os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos localizaram o carro estacionado às margens da Avenida Brasil, no Ladeira. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Rodrigues, “a PCMG segue vigilante quanto às condutas de subtração de veículos na cidade”. Segundo a autoridade policial, muitas vezes, esses veículos são furtados e roubados na cidade para serem utilizados em outros crimes. “Estamos atentos a tais ocorrências, não só para restituir os bens para às vítimas, mas também para coibir a prática de outros crimes utilizando esses veículos e identificar os autores”, enfatizou.

Apreensões de veículos

O delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues informou que, neste ano, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos apreendeu 26 veículos, que seriam utilizados em crimes, com sinalização de furto e roubo ou com suspeitas de clonagem. "Mesmo com o cenário de pandemia, a Polícia Civil segue atuante na repressão qualificada à criminalidade: somente no primeiro semestre de 2020, realizamos a apreensão de 26 veículos, entre clonados, furtados, roubados e utilizados em crimes", finalizou.

