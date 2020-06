Terça-feira, 16 de junho de 2020, atualizada às 10h50

Polícia Civil apura morte de mulher no Marumbi

Da redação



A Polícia Civil de Minas Gerais apurou o crime ocorrido na última quinta-feira, 11 de junho, em Juiz de Fora. quando uma mulher, 37 anos, foi morta a facadas, no Bairro Marumbi.

O marido da vítima, 38 anos, é suspeito de ter cometido o homicídio. Após diligências realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios, na segunda-feira, 15, ele se apresentou na unidade policial, acompanhado de advogados.

De acordo com informações do delegado Rodrigo Rolli, o homem foi ouvido e confessou ter desferido facadas na vítima. O crime passional teria acontecido em virtude de ciúmes. “Ontem mesmo entramos em contato com o Poder Judiciário, através da Vara do Tribunal do Júri, e pleiteamos a prisão temporária do investigado, diante da necessidade, por conta da gravidade da conduta e da forma como foi praticado o crime”, explicou, complementando que a solicitação foi atendida pelo Judiciário e, agora, está sendo aguardado o parecer do Ministério Público.

Ainda segundo o delegado, três testemunhas já foram ouvidas e, nesta terça-feira, 16, o filho do casal, que teria presenciado os fatos, também será ouvido.





