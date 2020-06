Agência da Halfeld é fechada depois de duas funcionárias testarem positivo para Covid-19



Os demais trabalhadores da agência permanecerão em quarentena por 14 dias

Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

17/06/2020

Mais uma agência bancária em Juiz de Fora foi fechada nesta quarta-feira, 17 de junho, devido à contaminação por coronavírus. O Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora (Sitraf-JF) divulgou em suas redes sociais que duas funcionárias da agência do Santander, do Calçadão da Rua Halfeld, tiveram testes positivos para covid-19. Para garantir a descontaminação do local, os demais trabalhadores da agência permanecerão em quarentena por 14 dias.



De acordo com a diretora de Saúde e Condições de Trabalho do Sintraf, Taiomara Neto de Paula, o Santander vem descumprindo as negociações realizadas entre o comando Nacional da Contraf/CUT e a Fenaban para a realização de rodízio entre trabalhadores em home office e outro atuando nas agências. “Assim a semana que os funcionários ficam em casa, o risco de contaminação diminui, e caso algum funcionário do grupo testasse positivo o grupo todo seria afastado e após a sanitização da agência o outro grupo assumiria” explica.



Com a notícia da bancária infectada, o sindicato esteve na agência. “A agência estava fechada ao público, mas havia funcionários trabalhando, inclusive vigilantes e o pessoal da limpeza. Quando na verdade a agência deveria estar passando por uma sanitização especializada” conta a diretora.



O sindicato informou ainda que participou de uma ação na madrugada desta quarta, 17, para colar cartazes nas agências do Santander denunciando práticas de assédio moral e demissão.



A ACESSA.com tentou contato com assessoria de comunicação do Santander e aguarda retorno.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.