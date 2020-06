Seis bombeiros testam positivo para coronavírus em Juiz de Fora



18/06/2020

Seis bombeiros testaram positivo para coronavírus em Juiz de Fora. Segundo a assessoria do 4° Batalhão, "cinco militares permanecem assintomáticos e um está internado, seu estado de saúde é estável".

Em nota, os bombeiros informaram que "desde o início da pandemia do novo coronavírus, a corporação tem adotado medidas para garantir a segurança dos militares dentro dos quartéis e durante o atendimento de ocorrências, evitando a propagação da doença. Todos os protocolos para o enfrentamento da pandemia estão sendo seguidos, inclusive, o monitoramento de toda a tropa. Os bombeiros permanecem recebendo todo o suporte da Corporação e as medidas de prevenção continuam sendo adotadas nos quartéis do 4º BBM".

Na última quinta-feira, 17 de junho, a unidade passou por desinfecção. Os serviços foram realizados pelo Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (PEMAD) em parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O serviço de atendimento à população não foi interrompido e as equipes continuam trabalhando normalmente.



