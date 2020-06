Quinta-feira, 18 de junho de 2020, atualizada às 15h53

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus ocorre nesta sexta-feira pelas redes sociais

Na próxima sexta-feira, 19 de junho, a igreja católica celebra a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Tradicionalmente lembrada em todo o mês de junho, a devoção ganha espaço maior na sexta-feira da semana seguinte a Corpus Christi.



Esta crença teve início com Santa Margarida Maria Alacoque, a quem Jesus apareceu inúmeras vezes entre os anos 1673 e 1675 para falar sobre a devoção ao Seu Sagrado Coração e deixar 12 promessas para quem O venerasse com fé. Santa Margarida teve como diretor espiritual o padre jesuíta S. Cláudio de la Colombière, canonizado por João Paulo II, e que se incumbiu de propagar a grande festa.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, muitas paróquias estão celebrando o Sagrado Coração de Jesus pelas redes sociais, em especial a comunidade localizada no Bairro Bairu. Confira as programações completas:



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu



Até dia 18 - Novena

19h – Santa Missa



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

15h – Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira

19h – Missa de Cura e Libertação no Sagrado Coração



*Transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube da paróquia.



Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor



De 16 a 18 de junho - Tríduo

19h – Missa



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa festiva



*Transmissão pelo Facebook e Instagram da paróquia, e Youtube do Padre Rafael Neves.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissão via YouTube da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

15h – Missa Festiva



*Transmissão pelo Facebook e Instagram da paróquia, e Youtube do Padre João Francisco.



Paróquia São João Paulo II – Nova Era



De 16 a 18 de junho - Tríduo

19h – Missa



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

17h – Cortejo com a imagem pelas ruas do bairro

18h – Adoração do Santíssimo

19h – Missa Festiva



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia São José – Costa Carvalho



Até dia 18 de junho - Novena

22h – Oração da novena



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissões pelo Facebook, Instagram e YouTube do Padre Pierre Maurício.

Paróquia São Pio X – Ipiranga

Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

20h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Comunidade Santa Maria Eterna - Humaitá (pertencente a Paróquia São Sebastião)



Dia 17 de junho - Quarta-feira

19h – Missa



Dia 18 de junho - Quinta-feira

19h – Adoração

19h30 – Missa



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa

Logo após, cortejo com a imagem do Sagrado Coração pelas ruas de Humaitá



*Transmissão pelo Facebook da comunidade.



Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

18h – Terço do Sagrado Coração

*Em seguida, Ato de desagravo e Coroação da Imagem do Sagrado Coração



*Transmissão via Facebook da paróquia.



Interior:



Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissão via Facebook da paróquia.



Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (Distrito de Santos Dumont)/MG



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

17h – Missa



*Transmissão via Facebook da paróquia.



Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG



Até dia 18 de junho - Novena

19h – Novena



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG



De 19 a 20 de junho - Tríduo

19h – Missa



Dia 21 de junho - Domingo

08h – Missa na Igreja Matriz em seguida traslado com a imagem do Sagrado Coração de Jesus em carro aberto pelas ruas da cidade.



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG



De 10 a 18 de junho - Novena

15h – Novena Online com o Seminarista Katriel de Paula**



De 16 a 18 de junho - Tríduo

19h – Missa



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

A partir das 8h – Exposição do Santíssimo e adoração silenciosa na Matriz

19h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

** A Novena está sendo postada no YouTube. da paróquia.



Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG



De 16 a 18 de junho - Tríduo

19h – Divulgação dos vídeos com as reflexões do Tríduo no Facebook



Dia 19 de junho - Sexta-feira - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

18h – Santa Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

