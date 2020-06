Sexta-feira, 19 de junho de 2020, atualizada às 16h44

Homem suspeito de matar a facadas esposa é preso nesta sexta-feira



Da redação



Nesta sexta-feira, 19 de junho, a Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, suspeito de matar a facadas a esposa, 37, no bairro Marumbi. A equipe cumpriu o mandado de prisão em seu desfavor, no município de Chácara. Ele foi expedido pela Justiça, a pedido da autoridade policial, após apurações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios.



De acordo com informações do delegado Rodrigo Rolli, o homem confessou ter desferido facadas na vítima. O crime passional teria acontecido em virtude de ciúmes. Ainda segundo o delegado, testemunhas já foram ouvidas, inclusive, o filho do casal, que teria presenciado os fatos.



O homem será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.





