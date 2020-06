Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 17h58

Fiscalização notifica 25 bares e interdita outros dois em operação noturna

Entre os dias 18 e 21 de junho, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promoveu operação especial noturna de verificação do cumprimento do Decreto Municipal 13.975, de combate à covid-19. Fiscais de posturas visitaram mais de cem estabelecimentos. Destes, 25 foram notificados em diversas regiões da cidade e dois bares interditados no bairro Benfica. A ação foi desencadeada pela Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), com apoio da Guarda Municipal e Secretária de Transportes e Trânsito (Settra).



No primeiro dia de operação, na quinta-feira, 18, mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados na região oeste, que abrange bairros como São Pedro, Aeroporto e Borboleta. A operação foi realizada sempre a partir de 18h. Durante o final de semana foi promovida ação em bar no Bairro Cascatinha, na Avenida Doutor Paulo Japiassu Coelho, após diversas denúncias.



Aglomeração de pessoas no Mirante



Aglomeração de pessoas no Mirante, na BR-040, também foi denunciada, via telefone 153, da Guarda Municipal, na tarde do último domingo, 21. Nesta segunda-feira, 22, a Semaur iniciou estudos para verificar as medidas a serem tomadas, visando coibir esse tipo de excesso. Está sendo considerado, inclusive, o fechamento total do local, ainda nesta semana, já que a população não está utilizando o espaço público com responsabilidade.



Para a próxima quarta-feira, 24, a PJF programou reunião, para a qual serão convidados representantes da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do estabelecimento comercial instalado no local.

