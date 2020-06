Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 16h28

Irmãs são presas suspeitas de planejar assassinato da tia em Juiz de Fora

Da redação



Duas irmãs, de 24 e 30 anos, suspeitas de serem mandantes do assassinato da tia, uma idosa de 62 anos, foram presas na última sexta-feira, 19 de junho, pela Polícia Civil, em Juiz de Fora. O crime ocorreu no bairro São Benedito, no dia 3 de fevereiro, quando um aparelho celular havia sido subtraído e a vítima teria sido morta a facadas.



Inicialmente, o caso estava sendo investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), mas, no decorrer das apurações realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, os fatos foram esclarecidos. “Na verdade, investigações apontam que se trata de homicídio. As autoras contraíram uma série de dívidas no cartão de crédito da idosa, que é tia delas, e essa teria sido a motivação do crime", explicou o delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo Santos Rodrigues.



As apurações indicam que o suspeito de ser o executor teria chegado ao endereço da idosa na companhia das irmãs. “Através do sistema de monitoramento de câmeras do local foi possível identificar que o mesmo teria acessado a residência da vítima através da casa das autoras”, explicou, complementando que elas seriam vizinhas da tia. Segundo ele, o investigado teria pulado a janela do quarto da jovem, que dava acesso aos fundos da residência da idosa, arrombado a porta de entrada com chutes e atacado a vítima com 35 golpes de faca.



Ainda segundo o delegado, a jovem de 24 anos “já havia prestado depoimento na Delegacia e sua versão dos fatos foi totalmente contraditória”.



Nos próximos dias, a Polícia Civil vai concluir o inquérito policial, e as diligências estão em andamento, inclusive nesta segunda-feira, 22, para apurar a participação do suspeito de ser o executor do crime.

