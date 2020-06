Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 10h05

Polícia Civil combate tráfico em Além Paraíba

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na última sexta-feira, 19 de junho, uma ação no município de Além Paraíba com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Durante diligências realizadas no Bairro Matadouro, foram apreendidos 38 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, R$1.148,50 e quatro pássaros silvestres. Dois suspeitos foram abordados e encaminhados à Delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações do delegado Marcos Vignolo, os homens foram encontrados em um local investigado como ponto de mercancia de drogas. “ Nada de ilícito foi localizado com os indivíduos, mas, após fazer vistoria na área, foi apreendida uma sacola abandonada, próxima aos homens, que continha o material entorpecente e R$ 24. Eles foram encaminhados à unidade policial para prestar esclarecimentos”, explicou, complementando que, ainda durante a ação, um terceiro suspeito teria fugido, após avistar a equipe de policiais civis. Em seguida, após apurações, foi possível identificar esse investigado, que seria o proprietário do material abandonado.

Na residência dele, onde o suspeito não foi encontrado, foi apreendido o restante do dinheiro, no interior de um pote de vidro, no quarto. Na varanda, também foram encontrados os pássaros. Ainda segundo a autoridade policial, as investigações continuam, com o objetivo de apurar o crime de tráfico de drogas na região.

